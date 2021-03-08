參戰周三（10日）第二場四班1650米、之前三仗在莫雷拉胯下獲一冠兩亞的「紅磚勇士」（賀賢馬房），上仗換上潘明輝執韁僅負113磅，即以兩馬位之先輕鬆壓倒亞軍「勝利在手」取勝。

「紅磚勇士」上季中由沈集成馬房轉投賀賢馬房後，表現相當穩定，九戰全數跑入前五名有獎金，上次更屬此駒首度征服四班賽。

踏入今年後，賀賢馬房暫時五場頭馬，其中四場皆出自谷草夜賽，功臣包括「馬爾代夫」、「超額認購」、「明欣賞」及「紅磚勇士」，而且鞍上人非大潘潘頓便是細潘潘明輝。

今戰「紅磚勇士」仍由潘明輝策騎，本身大熟大勇，力足梅開二度。

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