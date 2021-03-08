眾所周知，星期一3月8日是國際婦女節，而且越來越受世人關注。

「三八」 婦女節之日，今早（8日）有排位未跑馬，要到星期三（10日）才有九場跑馬地夜賽進行。

適逢其會，當晚幾乎每場賽事都有女馬主參與，相關賽駒為數不少，且有不少實力馬在其中，牠們均有機會替其女馬主建功。

當中，上半場有第一場「好運寶寶」（馬素蘭）、第三場「玩斗財星」（馬主之一陳李南春）、第四場「喜駿之星」（馬主王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠） 、第五場「蓮花剛玉」（顏景蓮）等。

下半場則有第六場「紅衣火旺」（顧莉筠）、第七場「文武傳奇」（馬主之一劉嘉欣）、第八場「加州凱歌」（梁舜茵）、第九場「佳尊三」（蕭劍瑩）等。

其中，「加州凱歌」由牌照前景不明的郭能壓陣，戰意高人一等。

此駒上季在港初出跑第三，正是夥拍郭能競逐谷夜1200米，人馬早有合作默契，今場未嘗不可替梁舜茵帶來季內第三捷。

同場由資深馬主藍國恩夫婦跟其一對女兒藍嘉兒和藍潔兒合夥持有的「藍天之星」，近兩仗分別跑第四及第三，敗距亦逐場收窄，本身進步可見。

這次由華將巫顯東策騎負111磅續攻谷草1200米，雖排大外檔起步，但仍有突擊之力。

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