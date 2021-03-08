非常資深的「旅遊」系馬主黃士心，在港養馬多年，他目前個人名下只有「旅遊拿督」（高伯新馬房）一駒，其子黃進達則養有「旅遊達人」（鄭俊偉馬房）。

此兩駒均打王牌報爭周三（10日） 谷中夜賽列正選，黃氏父子兵到時將分頭出擊。

第六場四班1000米「旅遊拿督」乃八歲老馬，在港跑了48次，至今仍未取勝。

由於此馬在港已經累積11次亞軍，始終與頭馬無緣，故被馬迷起了「二奶王」之名。

對此黃士心表示養馬一向抱平常心，未有介懷，「旅遊拿督」經常跑入位，卻較難出頭，惟有希望馬兒保持健康，可在遇到有利形勢的情況下開齋。

至於黃進達名下「旅遊達人」，同晚出戰第四場四班1200米。

這匹三歲自購新馬前仗初出在波健士胯下跑同程，只不敵超級馬「楚霸王」（方嘉柏馬房）得第二，賽績優異。

周三初跑谷草首配賀銘年，決心求變求勝。

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