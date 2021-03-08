雖云香港馬圈出名搶食世界，騎師從來不易生存，人人都可拼則拼，但有一位成員目前鬥志肯定高人一等，此乃將被馬會重新審視牌照資格的郭能。

由於相關事件絕對會影響到這位資深騎師的生計，故他表現出一份誠意及進取心，務求提升自己在接受研訊前的印象分。

郭能在剛周日（7日）田戰早段刑滿復出即連環搏殺，如非第四場「種福者」被突然神勇的老馬「都市神話」所擒，他當時已可連同頭場勝出馬「紅海福星」，以跟其主要支持者文家良攜手起孖。

鑑於上述研訊事關重大，加上日期未定，郭能未來日子都要搏盡贏馬，以拯救自己以至整個家庭。

來到周三（10日）谷草夜賽，這位42歲公司騎師座騎雖不算太多，但仍有搶分機會。

丁廐讓整晚其中兩駒第四場「財來有方」及第六場「比超」由郭能主轡，兩駒同屬四歲紐國自購新馬，分戰四班1000及1200米。

「比超」上仗於1200米初跑谷草，如今縮程首戰1000米有出賽優先權，幕後鬥志一如鞍上人般有保證，可當冷門一博。

出自姚廐的「綫路豪傑」逐仗加程角逐，這次初跑谷中兼一哩，本身操足而戰，不排除會有進步表現。

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