法國籍騎師賀銘年，最近手風不俗，剛周日（7日）憑「平海掌星」及「獎金大王」起孖，季內頭馬數字升至20W。

周三（10日）谷草夜馬，賀銘年獲得八匹座騎上陣，而且抽檔運不俗。

賀銘年除了第三場「玩斗財星」抽12檔外，其餘七駒均抽中內檔起步。

而他在最後四場，即第六場「豹子膽」、第七場「精算齊同」、第八場「會長之星」及第九場「佳尊三」，抽到非一即二檔，形勢有利。

其中「會長之星」季內曾在賀銘年胯下，在田草1000米直路賽跑第三，今次谷草排2檔，有望取得更佳成績。

賀銘年周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

二 寶得住 5

三 玩斗財星 12

四 旅遊達人 3

五 財駿 4

六 豹子膽 2

七 精算齊同 1

八 會長之星 2

九 佳尊三 1

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