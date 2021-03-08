葉楚航近期頻頻有頭馬進賬，剛周日（7日）憑「獎金大王」再添一W，手風大順。

今晨（8日）葉楚航繼續積極練兵，連睇多駒，其中以周三（10日）谷戰第九場「晉神」最受重視。

這匹今季兩捷馬，周三將改由蔡明紹策騎，今課特別交由騎者親自主持最後試跑。

葉楚航在烽火台認真觀看，睇足全程，睇完之後拿拿臨趕去機坪接馬。

當人馬抵達後，葉楚航立即上前仄視馬身，繼而聽取蔡明紹之匯報，練騎傾談一段時間。

「晉神」今次在三班負輕磅作賽，並深受葉楚航重視，且看能否取得季內第三場勝利。

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