剛周日（7日）十場沙田賽事順利完成，馬會今日（8日）公佈各駒評分調整。

全日加分最多是「紅海福星」、「平海掌星」、「禪勝寶駒」、「旗幟輝煌」及「勇猛神駒」各加7分。

其中沈集成旗下「勇猛神駒」，取得在港第二場頭馬，現時評101分，是馬匹來港後首次衝破百分大關。

「無心睡眠」取得轉投希斯馬房後首捷，賽後被加5分，現評64分，下仗要回升三班角逐。

第五場「十二馬」跑第二，小組研訊跑法，賽後被評磅員睇重加3分，現評62分，再出要升上三班作賽。

3.7沙田日賽十匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

紅海福星 44（＋7）

再大大 63（＋6）

平海掌星 94（＋7）

都市神話 45（＋5）

皇龍福將 58（＋6）

無心睡眠 64（＋5）

禪勝寶駒 71（＋7）

獎金大王 68（＋6）

旗幟輝煌 84（＋7）

勇猛神駒 101（＋7）

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