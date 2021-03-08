2月雖然只有28天，但本港馬圈卻非常「忙碌」，發生許多大小事。

首先，馬會於2月3日宣佈，獲政府准許由2021年起，增加14個越洋轉播賽日，最新合共全季有37個轉播賽日。

馬會並可於7月中至8月的香港賽馬歇暑期間，轉播海外賽事受注，這亦是繼2016年6月之後，再次增加越洋轉播賽日數。

馬會表示，此舉是針對解決香港馬迷對海外賽的投注需求。

此外，馬會轄下場外投注站由2月22日起，開始恢復提供賽馬及足智彩投注，然而六合彩投注卻繼續暫停。

投注站開放時間為中午12時至下午6時（非日馬賽事），日馬賽事日則維持暫停營業。

要數2月最精彩的賽事，則非香港金盃莫屬。

準馬王「金鎗六十」（呂健威馬房）於該項2000米一級賽首次挑戰馬王「時時精綵」（告東尼馬房），結果成功擊退後駒及「添滿意」封王，完成跨季13連勝兼叫糊三冠馬王。

11屆冠軍練馬師蔡約翰，亦於同日憑「夏威夷」勝出速度系列次關女皇銀禧紀念盃（一級賽1400米），取得在港從練以來第1,300場頭馬，立下新的里程碑。

至於霍利時馬房於二月亦發生蝦碌事！該廐於2月9日谷草夜賽的報名馬，突然於排位朝全數退出，包括五匹正選馬及三匹後備。

事緣時廐副練戴兆麟在2月8日排位朝有所失誤，馬會在8時01分才收到時廐馬宣佈出賽的信息，較賽事排位的法定時間遲了一分鐘。

由於當時系統已關閉，故入紙被拒，令時廐賽駒全數退出，情況尷尬。

而此宗事件後，馬會亦積極研究多項其他措施，防範同類事件再次發生，例如在同類情況下向練馬師個人電子郵箱發出警示信息，以提醒他們。

騎師方面，2月14日牛年賀歲賽成為「神奇小子」蘇銘倫的告別戰。

結果他憑一對沈廐馬「弗雷」及「博愛友威」起孖，可謂好頭好尾，皆因他於去年12月20日首天在港出賽，便憑「寶貝兒」及「共同勝利」起孖，總計此行共取得11Win。

至於今年百萬挑戰盃，則由沈集成馬房「平常心」以70分封王，練者繼2015/16年度「金滙龍華」及2017/18年度「好益善」後，第三度訓練出百萬挑戰盃盟主。

最後，巴西籍澳門冠軍級騎師馬雅於2月28日起在港出賽至季終，他暫時最叻跑第三未開齋。

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