資深馬主天寶團體養馬超過30年，改馬名都有個「照」字，最先有「馬照跑」、「舞照跳」，然後就有「股照炒」、「馬照贏」、「錢照收」（皆已退役）等駒。

天寶團體今季新寵秉承傳統叫「財照發」，此團體內有唔少猛人，好似有競賽董事蔡克剛、陳景生等。

此駒隸屬蘇偉賢馬房，今季五戰取得一亞一季，可見是匹早熟馬，但卻未贏馬交代，團體成員暫未可財照發。

「財照發」上仗敗於「箭意」而壓過「股票傳奇」入Q，表現唔算失禮。

今戰（10日）繼續瞄準谷中第五場1200米上陣，改由上周三（3日）於谷草五福臨門的潘頓操刀，一定砌到盡，隨時帶來驚喜。

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