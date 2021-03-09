與方廐合作多年的「川河」系馬主何家駒，養馬資歷深厚，而且馬運不弱。

周三（10日）谷草跑九場夜馬，何家駒名下三歲澳洲自購新馬蘇廐「川河進駒」，服役初出夥拍公司騎師薛恩角逐第六場四班1000米。

「川河進駒」為Not A Single Doubt子嗣，何家駒目前持有的「川河尊駒」、「川河達駒」及曾養的「川河寶駒」（已退役），同樣出自此父系。

「川河寶駒」在港曾三勝二班賽，「川河尊駒」為兩屆克蘭芝一哩賽及應屆冠軍一哩賽盟主，「川河達駒」則為應屆珠峰錦標盟主。

「川河進駒」作為何家駒轄下新一匹Not A Single Doubt後代，幕後對牠定有一定期望。

還有與「川河進駒」同父兼同屬棗色的前香港高班馬「美猴王」，當年服役初出即勝四班谷草夜賽，前駒或可成功效法亦未可料。

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