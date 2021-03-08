羅富全近期成績不俗，其中近三戰四匹王牌馬，分別有「保羅承傳」、「快快有」及剛戰「皇龍福將」贏馬，另外「合約精神」亦跑入前四名。

周三（10日）谷草夜賽，羅富全將兩個王牌分別放在第六場「紅衣火旺」及第八場「超威星」身上，兩駒跑谷草均有佳績支持，結合數據可以作為捧場重心。

「超威星」大前仗加眼罩即重開勝門，前仗雖然首度升上三班作賽，仍然能順利再下一城，可見這匹四歲馬現時大熟大勇。

此駒上仗包尾大敗，只因沿途被頂在外叠望空競跑所致，應與本身實力無關，拼後上從化，並在當地試埋大閘才返港，有望回復好表現。

另外，「紅衣火旺」前仗初出跑田草已捧成4.5倍次熱門，反映幕後自視頗高，可惜卻無功而回。

「紅衣火旺」上場轉跑谷草即顯露實力，造出全場最快末段追入季軍，已搵到最佳出路，復課再安排由田泰安親自試大閘仄準，打王牌再來必求補中。

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