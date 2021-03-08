出賽周三（10日）第六場四班1000米的「你知我勝」，其馬主鍾約瑟在好友告達理當日散倉後，已有一段時間沒有以個人名義養馬。

如今鍾約瑟以這匹生力軍再戰江湖，並交由姚本輝馬房訓練。

他昔日養過不少馬匹，如「自由鳥」、「你知我心」、「你知我意」（均已退役）等，均在大告訓練下取得不俗成績。

如今他將「你知我勝」這匹新馬支持姚本輝，並非無跡可尋。

須知他和太太方潔儀均有份的盈駿團體，之前養過的「開心有你」、「全因有你」（均已退役），以及正在持有的「精彩有你」，還有鍾太個人名下馬「樂在其中」，俱在姚本輝訓練下有一定成就。

三歲澳洲自購新馬「你知我勝」之前跑過三仗均名落孫山，上仗服役首度上名即有頭馬見面，而且取勝過程未算受到太大考驗。

「你知我勝」是由姚本輝為馬主購入的，血統較新，本身屬短途馬。

由於馬兒仍然年幼，故幕後不會讓牠跑得太密，並會讓其主攻快活谷，繼續爭取理想成績。

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