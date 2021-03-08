鄭俊偉仍是季內暫時贏馬最少練馬師，惟他在近兩次日賽分別勝出「好大大」及「再大大」，卻見逆流而上。

在他所贏的四駒中，首兩駒都是「福」字押尾，分別為「眾善積福」及「齊齊友福」，餘下兩駒則均以「大大」作結（即上述兩駒），情況比較有趣。

來到星期三（10日）谷戰，鄭廐所出兩駒「旅遊達人」及「歡樂一生」雖在名字上風馬牛不相及，但彼此分別有王牌及出賽優先權，依次列陣第四、五場四班1200米，卻各有可爭之道，尤以前駒為甚。

「旅遊達人」前仗服役初出即於田草1200米入Q，頭馬是方廐未敗新馬「楚霸王」，本身表現絕對不弱。

上賽雖跑第十，但跟頭馬「超速」相距四個多馬位而已，水準不算太差。

這次轉場首戰谷草，對手弱了一大截，本身配旺人賀銘年抽3檔起步，是時候開齋展示身價，兼替鄭俊偉敲響季內夜馬勝鼓。

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