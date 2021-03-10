列陣周三（10日）谷草第三場五班1200米的「嘉喜旺」，今季從何良馬房轉投賀賢後已出賽三次，卻只取得兩亞尚未出頭。

之後再由賀賢轉投蘇保羅馬房，幕後決心求變求勝。

五歲本地拍賣馬「嘉喜旺」上季無論泥地抑或草地都曾跑近，經過暑期被調整評分後，季內從38分在第五班起步，形勢較前有利。

果然首兩仗入Q，包括谷草1200米同程，可見本身已試準。

蘇保羅接手後已安排牠兩度試閘，雖然皆不上名，但卻肯定做足工夫參賽，今次可替馬房擦亮招牌。

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