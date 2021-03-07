苗禮德出名善替來投馬取勝甚至出頭，星期三（10日）他旗下列陣谷夜五班1200米的「玩斗財星」，上賽正是贏同班同程開齋。

此駒屆時將以王牌馬身份，於上仗贏馬途程爭取連捷。

至於同晚苗廐另一王牌馬為「壽臣」，此駒到時將跑三班1200米，繼續爭取打破轉廐齋缽。

「壽臣」上賽影相飲恨不敵「共創繽紛」屈居亞軍，可謂非戰之罪，本身至今三捷俱於此程，其中一次在周三所跑的B賽道，性能不需懷疑。

以苗廐一貫作風及實力，「壽臣」再度操足而戰續由潘明輝壓陣，今仗必然再接再厲，以期贏馬交代。

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