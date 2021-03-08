容天鵬剛周日（7日）憑「都市神話」報捷，這匹七歲馬苦戰多季，終於打開在港勝利之門，難怪馬主及練者心情特別高興。

周三（10日）谷草夜賽，容天鵬只派三駒上陣，其中質新當起的「正本歡心」，將會由1200米縮程跑第六場1000米。

此駒前速銳利，今次角逐最短途，且看能否為容廐帶來頭馬進賬。

容天鵬受訪時說：「『正本歡心』近兩戰在1200米快放入位，表現不斷進步，由於本身前速甚佳，馬主建議嘗試縮程跑1000米，我當然樂意配合。」

「跑1000米早段各駒鬥搶，可以說壓力不少，如果排外檔搶不出，將會走蝕很多腳程，因此今次排檔是很重要的關鍵。」

「論馬狀態良好，而且保持健康，希望今次有形勢配合，可以爭取勝利。」

排位後「正本歡心」抽到5檔起步，相信對爭取成績有一定幫助。

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