希斯馬房今季崔護重臨來港開倉，知名馬主陣營「美麗」系郭少明家族對練者鼎力支持，包括將前馬王「美麗傳承」（已退役）交由他訓練。

然而雙方合作卻不如想像中順利，「美麗歡欣」、「美麗傳承」及「美麗高飛」季內分別未出賽或未贏過退役，至於未出賽自購新馬「美麗連連」在從化試閘時受傷被取消登記。

其後「美麗同享」兩戰盡墨後，亦轉投告東尼馬房，現時「美麗」系僅餘「美麗友盈」由希斯訓練。

周三（10日）在跑馬地馬場舉行九場夜馬，「美麗友盈」將跑贏馬途程第八場三班1200米，報名時有用王牌。

「美麗友盈」今季由大摩馬房（已結業）轉投希斯旗下，然而這匹六歲愛爾蘭自購馬表現一再令人感到失望，六戰皆三甲不入之餘，更讓馬主零獎金落袋。

然而根據「美麗友盈」上季賽績，此駒需經過多場熱身後，方能在陣上展現實力。

加上本身體重長期高於上季贏馬時，因此季內屢戰屢敗可以理解。

「美麗友盈」上賽回師第三班，雖只跑獲第九名，但相距在三班谷草1200米八戰兩冠四亞一季的頭馬「共創繽紛」（蔡廐）5.25馬位，表現已不算太壞。

希斯很想盡快贏馬向幕後交代，以鞏固對方支持，「美麗友盈」周三列陣谷夜1200米，定以最佳準備應戰。

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