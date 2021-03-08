灰馬近期走勢不遜蔡約翰與羅富全師徒，一連五次賽事各有一駒勝出，順序為「銀紙」（2月21日）、「競技勇士」（2月24日）、「銀馳」（2月28日）、「童話」（3月3日）及「禪勝寶駒」（3月7日），數據理想。

換言之，灰馬已於谷中夜賽兩連勝，今期（10日）隨時又有理想成績。

全晚共有四匹灰馬列陣，計為高廐「快利寶」、東廐「好運寶寶」、韋廐「彩虹之光」及苗廐「高耀智星」。

當中，「好運寶寶」與「彩虹之光」同場角逐第一場四班一哩，分別有出賽優先權與王牌，同樣擔當馬房出擊主力。

「好運寶寶」近兩次跑谷草皆於同班同程上名，性能有基本保證，本身上季尾贏田草1200米開齋，當時跑第四的是季內暫五戰兩勝三位的「糖糖幸運」，賽績絕對不弱。

這匹四歲灰色新西蘭自購新馬評分已回落至射程範圍，上次在田草1400米跑尾四，實際距離頭馬「超速」四個多馬位而已。

「好運寶寶」肯定處於作戰狀態，今仗回師谷夜一哩，隨時爆個半冷Win打開今季勝門。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199