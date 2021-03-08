日以繼夜、夜以繼日地跑馬，周三（10日）設有九場谷中夜賽，周六（13日）重新輪到沙田跑十場日馬賽事，亦為3月21日打吡舉行前最後一次跑日馬。

當天是幾乎為每月一次的周六賽馬日，場次八草二泥，草地以全場最窄的C加3跑道作賽。

各場馬匹報名今午（8日）已由馬會公佈，僅得三場賽事滿額，至於全日兩場一班賽均現冷場，1200及1600米分別只出九駒及七駒。

一般賽日絕少編排逾一場一班賽，周末田草1200米戲碼可觀，三大四歲新星「福逸」、「顯心星」、「夢想成金」齊向六歲老大哥「旺蝦王」挑機，鹿死誰手猶未可料。

騎師方面，巴度周六刑滿復出，周俊樂、波健士及彭國年同日停賽缺陣，史卓豐因傷仍未有復出時間表。

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