在港從練多年的殿堂級練馬師大摩早前表示，自己將返回澳洲，與胞弟摩加利一起在當地繼續練馬，更希望日後能派馬來港參與國際賽。

不過有外媒報導，二人最新決定不會攜手開倉，會各自各設立馬房，大摩今晨（8日）接受訪問時亦證實消息。

大摩表示：「由於現時在澳洲昆士蘭比較難再擴展馬格，因此我已決定改往黃金海岸開倉。」

「我喜歡黃金海岸的生活方式，加上我本身在當地亦持有物業，發展應該十分方便。」

「在黃金海岸開倉，可以讓我取得更多馬格，擴充養馬數量，讓馬房更有規模。」

「至於我弟弟摩加利，將會留在悉尼繼續練馬，隨著我轉戰黃金海岸開倉，將會騰出更多馬格，讓他繼續擴充馬房規模。」

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