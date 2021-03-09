谷草王方嘉柏周三（10日）佈下強陣，出馬八匹且當中不乏質態兼備之輩，有力連場數糊。

其中第四場四班1200米「帆哥兒」上仗首度降落四班跑田草直路賽，即在陳嘉熙胯下跑第五，重現朝氣，今次轉跑谷草1200米更合腳法。

觀乎此駒在港唯一勝仗，乃前年10月底勝出三班泥地1200米，當時跑贏「夢幻人生」、「鞍歌」等強手，時評80分。

其後連戰連敗減分多時，如今已降至57分居四班作賽，可謂虎入羊群，且方嘉柏重召贏馬拍檔薛恩操刀，出擊決心不言而喻。

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