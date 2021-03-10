賀賢馬房今季成績中規中矩，暫以20Ｗin居練馬師榜第八位，成績中規中矩而已。

踏入2021年後已完成19個賽日，賀賢馬房只獲五場頭馬，情況亦未如理想。

今次（10日）谷戰賀廐出馬雖然唔多，但頭場「前進」及二場「紅磚勇士」均具留意價值。

當中，「前進」馬主之一談民偉與已離開賀廐的「威力爆發」及「活力爆發」的馬主談立德，是父子關係。

四歲自購新馬「前進」如今打王牌跑谷草，以賀廐目前情況，必拼無疑。

與此同時，季內賀廐跑谷草打王牌配潘頓已有九次，成績三冠一亞一季，勝出率逾三成三，上名率亦有55%以上，數字亦具說服力。

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