馬會於今天下午（9日）公佈有四匹賽駒退役，轉廐馬有一匹。

方嘉柏馬房在這一次的轉倉及退役馬匹名單中有得亦有失，曾於季初為其增添頭馬進賬，勝出泥地1650米之「甜酒杯」，上個月賽後發現不良於行，即運上從化馬場休養，至今天宣佈退出競賽馬行列。

方廐雖失去「甜酒杯」，但同時獲得原隸屬葉楚航馬房的「千里駿駒」加盟，此駒季內曾贏過一場五班谷草1200米賽事。

同日退役馬還包括剛於周日（7日）上陣無功而還之文廐「駿皇綵」，以及賢廐「西夏之王」。

另外，今晨有份參與試閘之時廐「凱旋來」發現流鼻血，亦宣告除名。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199