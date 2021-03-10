星期三（10日）谷戰有莫雷拉和梁家俊刑滿復出，現居練馬師榜次席的方嘉柏，大手安排五駒恭候雷神。

騎練近三次谷戰拍住上例贏，合作八駒獲五冠兩季一殿佳績。

周三合作馬如「活力爆發」、「電訊驫馬」、「晨曦飛馬」、「資本家」皆具惡氣，可助方嘉柏與雷神連場數糊。

與此同時，雷神今季之前三次刑滿復出例有馬贏，賽績印證鬥志。

第三場五班1200米「活力爆發」，上季曾在四班同程入位，當時評51分，現居五班評24分佔大利。

近三匹轉方廐初出跑谷草之馬「喜佳龍」、「金如意」及「度身訂做」非勝即位，「活力爆發」操好強配雷神，有望一擊即中。

第六場四班1000米「電訊驫馬」，曾在三班同程入位，目前評分有利。

雷神昔日曾策同主馬「電訊太子」（已退役）掄元，與幕後早有愉快的合作經驗。

第八場三班1200米「資本家」，兩戰同程獲一冠一亞，路程首本。

上仗排10檔放得急仍可直領到底，亞、季軍「鴻運飛鷹」和「共創繽紛」翌仗俱補中，反映「資本家」斤兩十足。

第九場三班1200米「晨曦飛馬」，迄今三捷均於同程錄得，路有專長。

上仗出閘欠佳仍可追上入位，造出22秒86全場次快末段，本身狀態回起，今場有力拼勝。

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