上周三（3日）谷戰「快快有」（羅富全馬房）初配潘頓即打開勝門，其實騎者曾策同主馬「快快贏」（已退役）贏過，與幕後早有淵源，今晚（10日）亦有同類馬上陣，值得盯緊。

第一場四班1650米賀賢馬房的「前進」，近四仗獲兩冠，贏馬走勢梅花間竹，有路可尋，加上潘頓曾替同主馬「迎風飄揚」（已退役）建功，今仗人馬初次合作非偶然，有力先拔頭籌。

第六場四班1000米方嘉柏馬房「電訊驫馬」，曾在三班同程跑獲季軍，現居四班卡士秤先，雷神過往替同主馬「電訊太子」贏過兩次，與幕後老友鬼鬼，人馬首度合作可擦出火花。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199