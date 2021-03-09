雲絲仙子銅像昨日在玫瑰崗揭幕（Hugh Bowman@Twitter）
昨天（8日）為「三八」婦女節，歌頌女士在各方面對社會作出的巨大貢獻。
不過在澳洲馬會看來，「三八」婦女節並非僅局限為人類慶祝。
須知彼邦競賽成就最出色的雌馬「雲絲仙子」，其銅像正式在其受訓時馬房地區玫瑰崗揭幕，日期正是在婦女節。
今次並非是澳洲馬會首次為「雲絲仙子」製造銅像，其首個銅像位居滿利谷Tote Park。
澳洲馬后「雲絲仙子」一生競賽成就斐然，退役配種前締速33連捷佳績，累積奪得25項一級賽桂冠。
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