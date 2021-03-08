馬會在從化設置馬場及一系列訓練馬匹設施後，該處越來越受馬主及練馬師歡迎，而從化兵贏馬亦越來越多。

季內從化兵第100Win出自羅富全馬房2月28日田戰頭馬「保羅承傳」，牠們最新已突破100場頭馬。

周三（10日）九場谷草賽事，有兩匹從化兵可助此羣組增添勝利。

第二場方嘉柏馬房「好計」，上季在四班谷草1650米兩度勝出，本身其後升上第三班發展，演出卻未如理想。

「好計」上次賽後被運往從化受訓，並在當地登地跑道進行兩課練氣工夫。

今次「好計」回師第四班並復配薛恩上陣，抽得2檔靚位起步，未嘗不可重溫勝利滋味。

第三場葉楚航馬房「赤水神駒」，季內曾在梁家俊胯下贏谷草1200米。

「赤水神駒」往後連輸五場，評分持續下降。

此駒早前被送往從化受訓，並進行多次拍跳提升狀態。

「赤水神駒」續由葉廐主攻手潘頓壓陣，打王牌有的放矢，應有一番作為。

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