莫雷拉早前停賽，錯過一些爭勝機會，不過亦有部分馬，願意等雷神復出才安排上陣，「股票傳奇」便是其中之一。

這匹呂廐馬今季兩捷表現突出，其中一場勝仗便是由莫雷拉經手。

呂健威對雷神發揮非常讚賞，周三（10日）谷戰第五場，人馬再度合作，仍在第四班角逐，全力向季內第三捷進軍。

呂健威受訪時說：「今次我們是刻意等莫雷拉停賽期滿復出，才安排『股票傳奇』報名上陣的。」

「因為這位好手發揮此駒最為出色，為了讓馬兒有最大勝算，自然作出這個安排。」

「『股票傳奇』一定要留前鬥後，才能交出最佳表現，上仗排12檔為求取得好位被迫跟前，因而影響末段衝刺。」

「馬兒現時狀態良好，居第四班亦有優勢，只是要負133磅壓力比較大，希望牠可在莫雷拉幫助下，能夠再贏一仗。」

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