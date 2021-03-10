蘇偉賢馬房對上四個賽日均沒有頭馬進賬，近期廐內「十二馬」、「特醒」及「合夥雄心」等均搏失而只得亞軍，似乎運氣麻麻。

剛周日（7日）頭場賽事，廐內「醒目再臨」初於第五班上陣，於不利追場地偏差而後上得殿軍，表現可圈可點。

從中反映此駒於第五班作賽佔優，只要遇到合適形勢，便有機會贏出頭馬。

「醒目再臨」隔三日再出，今次（10日）跑本身季內已兩度上名的谷草1200米，照計一定有揸拿。

之不過翻查賢廐近兩季隔十日內再出共14匹次，只得「鵲橋飛渡」跑第三，數據極不理想。

就算今次「醒目再臨」換上洋將三哥田泰安仍存隱憂，然而跑馬無絕對，臨場如有可觀賠率，卻不妨予以支持。

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