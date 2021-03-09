容天鵬馬房今季暫勝出13場頭馬。當中，只有「嘉應精英」在谷草建功。

周三（10日）跑九場谷草夜馬，容天鵬行精兵制只派三駒上陣。

其中，第四場四班1200米「騰龍駒」季內加盟容廐，近期演出持續向好。

容天鵬表示此駒曾經有過腳傷及腰傷，經過一番料理後有改善，可以正常出賽。

他謂自己從不懷疑「騰龍駒」的能力，居第四班亦有一定機會爭勝，只擔心其健康不穩，會影響其陣上表現。

他又稱幸好這匹六歲自購馬狀況穩定，可作正常操練，今仗可與對手周旋一番。

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