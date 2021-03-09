對上兩個賽日，潘頓趁莫雷拉停賽，合共勝出八場賽事，最新落後雷神22Win排第二。

周三（10日）谷草夜馬，莫雷拉停賽期滿復出跑足九場，座騎來自徐廐、呂廐及方廐。

當中，近兩季莫雷拉與徐雨石暫合作26戰，交出五冠六亞六季，上名率逾六成半，兩人幾乎每次合作均有貨交。

徐廐周三兩匹四班1650米參戰馬「雷公鑿」（第一場）與「愛逍遙」（第二場），俱由莫雷拉操刀；後駒在同程拆組的情況下，以王牌馬身份上陣，值得關注。

雷徐季內合作跑谷草暫涉及六匹王牌馬，成績是一冠兩亞一季，上名率有66.6%。

換言之，當中每三次便有兩次跑入三甲。

同主馬羅廐「逍遙自在」季內已交出兩Ｗin，「愛逍遙」評分創新低，今場負磅有利。

「愛逍遙」難得有莫雷拉壓陣，加上對手不多，可望借勢脫穎而出。

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