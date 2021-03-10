周末（13日）沙田舉行十場泥草地混合賽，波健士、彭國年及韋廐見習生周俊樂停賽，至於巴度則刑滿復出。

第一班1200米草地：「夢想成金」在港七戰配何澤堯獲六W，由於騎者造不到磅，今戰換上蔡明紹。

「帝豪福星」上場季內初出即在賀銘年胯下入Q，今場回配贏馬組合潘頓，賀銘年則改策「遨遊戰士」。

「福逸」上場在潘頓胯下贏馬，由於潘頓騎「帝豪福星」，前駒帥權落在巴度手中。

第一班1600米草地：「百步穿雲」上場在潘頓以短距離搏失得亞軍，今場將初配莫雷拉壓陣，潘頓則策騎「嘉應之星」。

「幸福笑容」今季兩戰配梁家俊所負不遠，今場由巴度接手。

第二班1400米草地：「喜佳龍」上場在何澤堯胯下力拼第二，今場換莫雷拉求補中。

第三班1000米草地：「人和家興」上場配見習生周俊樂第二名，此子停賽，因而初配潘頓。

第四班1400米草地： 「紅旺」上場在黃皓楠胯下入位，今場改由莫雷拉接手。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199