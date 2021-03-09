周三（10日）谷草賽事，韋達旗下第一場「彩虹之光」將會初次渡江出戰。

韋達受訪問時坦言，已花了很多心血去調教此駒的閘前情緒，希望牠今場出閘順順利利，展現應有實力，好讓他的心機獲得正面回報。

韋達說：「『彩虹之光』一直有漏閘問題，上場出爭田草1800米，起步再次嚴重漏閘，未跑先輸，白白斷送了爭勝機會。」

「此駒自上場賽後，我特登把牠運去從化，做了許多教閘功夫，希望糾正這個問題。」

「最近一次在從化試閘，牠出閘暢順並獲得合格，似乎馬兒壞習慣已改正了。」

「我安排牠跑快活谷，除了因為牠試谷閘出閘順利外，另一個用意是希望牠暫時遠離沙田馬場，在快活谷重新出發。」

「我明白試閘與真正出賽是兩回事，但我希望牠初跑快活谷，能夠擺脫慢閘毛病，試出彩虹。」

韋達又提到，第四場「友誼至佳」上仗在港初出，在谷草1000米配周俊樂後上跑殿軍，復課多次由韋達主課仄準，有力打開勝利之門。

韋達續說：「『友誼至佳』上場在港初出，在谷草1000米跑得第四名，表現令我滿意。」

「牠是一匹很受操的馬，馬兒跑完一仗，有所進步，看牠的走勢，熱身後加程跑1200米，相信更好。」

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