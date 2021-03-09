蘇保羅二月份與徒弟梁家俊合作交出四場頭馬，周三（10日）谷草賽事，梁家俊刑滿復出。

這位華將全晚策騎七駒上陣，其中第三場五班1200米「嘉喜旺」出自蘇廐，此駒今仗轉倉操好初出，抽得黃金一檔，可省招牌。

蘇保羅受訪時說：「『嘉喜旺』來投時右後腿不良於行，經過一段時間料理後，馬兒目前的腳患已受控，現時各方面健康均良好。」

「此駒賽前曾參加兩次試閘，雖然兩次均以較後名次過終點，但其實兩次馬兒都只是輕抒步頭。我認為牠試閘走勢，其實較官方公佈的排名更理想。」

「『嘉喜旺』今場排一檔起步不俗，論馬在五班有優勢，暫時我未能對『嘉喜旺』作詳細評估，一切要觀察牠首仗表現，才會有更深入了解。」

「我認為牠似乎跑1400米好過1200米，長遠來說，牠跑長一點更好，不過今場跑1200米亦合發揮。」

「『嘉喜旺』容易訓練，沒有製造任何麻煩，願意依從鞍上人的指示競跑。」

「牠進入我廐後，很快可以投入新環境，希望牠今場際遇好一點，在梁家俊胯下跑得接近。」

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