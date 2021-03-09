競賽董事小組作為賽事監管部門，由七位成員組成，有絕對責任與義務維護馬匹、馬主及馬迷的利益。

小組監管範疇包括騎師騎法、馬匹跑法、出閘情況、抗議事件等，以確保不會有違反賽事規例的情況出現。

若然小組察覺騎師陣上發揮未如理想，例如前領馬不放而留、後上馬突轉前置甚至狂放等，賽後便會展開研訊以向騎練作出查詢，從而決定是否採取跟進行動。

就以周三（10日）谷草第七場「三圓䮭路」及尾場「嘉應精英」為例，兩駒分別於季內總場次334（三班田草1600米）及275（三班谷草1200米）因改變慣常跑法（「三圓䮭路」當時幾乎全程包尾），而發生其騎師於賽後被小組問話。

牠們翌仗分別採取後追及前置跑法補中而回，反映小組執法具阻嚇力及警惕性。

然而沈集成馬房「心頭好」早前情況卻完全相反，此駒於季內總場次220谷草三班1650米，夥拍蔡明紹留前鬥後闖入亞席。

「心頭好」再出跑同班同程竟然出閘即搶前，沿途前置，最終輸六個馬位而回。

賽後鞍上人潘頓被小組傳召問話，他當時亦表明認同此駒較適合留後跑。

不過，「心頭好」其後再出排8檔起步，竟再在潘頓胯下採取領放跑法而大敗超過20個馬位。

賽後接受小組查詢時，騎練均以預計會出現慢步速形勢為由，皆認為有必要於早段催策「心頭好」以帶離內側的馬匹，並且覓得較為靠近內欄的位置。

最終小組沒有採取進一步行動，只基於「心頭好」包尾大敗而回，認為其表現難以接受，着令「心頭好」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

有網民事後指小組監管不力，只管對騎練話語照單全收，沒有做好把關監察的角色。

今次（10日）谷草夜賽有「帝豪大師」、「夢幻戰士」、「寶得住」、「翡翠劇院」、「豹子膽」、「都靈紅星」、「佳尊三」及「晉神」，屬於所謂的問題馬，皆因牠們的騎師上次賽後均曾被小組傳召問話。

當中，尾場「佳尊三」上次賽後被小組查詢騎法，鞍上人潘頓以直路塞車未能望空，難以全力催策座騎作解釋。

小組當時曾告誡他在望空後須確保全力催策座騎，以免其策騎方式受質疑。

此駒今場再戰谷草B欄，路程較上仗加長200米，騎師換上賀銘年，排1檔出閘（上賽是5檔），跑谷草看似形勢甚佳。

谷草內欄塞車不時都會出現，排1檔對牠可說是禍福難料。

不過，換人求變不能說不是利好因素，未開齋的「佳尊三」相信總會拼個明白。

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