本地騎師梁家俊的太太阿Kit（李潔瑩）較早前在其社交網上公布，即將做第二任媽媽，梁家俊表示會加倍努力賺奶粉錢，希望為家人提供舒適生活。

早前因不小心策騎而被罰停賽的梁家俊，將於本周三（10日）谷戰刑滿復出，騎者希望可以贏多些頭馬，彌補停賽時的損失。

梁家俊認為第六場「你知我勝」及第七場「全民佳知」近態勇銳，是其爭勝希望。

「你知我勝」上仗人馬首度合作，即爆出12倍冷W，可惜今次排12檔，未知梁家俊如何應對呢？

梁家俊受訪時說：「『你知我勝』今場檔位不利，我暫時仍未與練馬師姚本輝商討戰略，我會把握出閘先機，畢竟跑1000米不能留得太後，希望盡快找到遮擋。」

「『你知我勝』是匹有速度的馬，現時年紀尚輕，相信會越跑越成熟，下季將更好。」

「此駒上場跑谷草1000米，未有任何犯錯，該場有快步速，牠留守在後面，幸運地有不少空位上前，讓馬兒跑來有信心，順利取勝。」

「今場檔位不好，希望屆時形勢好一點，可以克服外檔的阻力。」

另外，「全民佳知」今場排三檔起步，梁家俊認為大有幫助。

梁家俊續說：「『全民佳知』上場遇快步速，馬兒可能新鮮感關係，跑來有點搶口，但直路沒有斷晒，表現合格。」

「今場馬匹排好檔（3檔），希望可以守在二，三位，發揮出本身應有水準。」

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