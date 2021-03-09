周三（10日）谷草賽事，第九場三班1200米「晨曦飛馬」，上季曾在同程三連捷，季內首三仗表現一般。

「晨曦飛馬」上仗休後復出，即在莫雷拉胯下跑第三，狀態似乎已重拾升軌。

「晨曦」系馬主梁浩然律師受訪時說：「方嘉柏原本打算讓『晨曦飛馬』報跑上周三（3日）的谷草賽事。」

「但當晚莫雷拉正值停賽，由於方嘉柏想此駒繼續交由雷神策騎，故決定把馬兒的出賽日子押後一周，等到今戰才上陣。」

「『晨曦飛馬』賽前曾由雷神試閘，騎者對其狀態感到滿意，所以決定繼續效力。」

「雖然『晨曦飛馬』抽9檔起步，但我認為問題不大，因為牠其實不太喜歡在內欄競跑，若抽內檔起步，反而有機會塞車。」

「今仗如果取位順利，我對此駒爭勝機會，抱有一定信心。」

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