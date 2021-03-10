冼為堅（左二）熱愛賽馬運動
資深馬主陣營「友誼」系掌舵人冼為堅，是現時最資深且年紀最大的馬主之一。
年逾90歲的他自1960年代開始養馬，個人縱橫馬圈半世紀。
他名下歷來成就最高之馬「友誼至上」，贏過一級賽董事盃，另外「友誼至好」亦為高班良駒。
「友誼」系三歲生力軍「友誼至佳」（韋達馬房），打王牌列陣周三（10日）谷夜第四場四班1200米。
此駒上仗服役初出即在谷草1000米衝入第四名，表現不俗。
鞍上人由周俊樂改為田泰安，今場發揮可望更加理想。
-----------------------------
有冇財運 睇你點樣將財富運用
想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！
利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199