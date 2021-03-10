資深馬主陣營「友誼」系掌舵人冼為堅，是現時最資深且年紀最大的馬主之一。

年逾90歲的他自1960年代開始養馬，個人縱橫馬圈半世紀。

他名下歷來成就最高之馬「友誼至上」，贏過一級賽董事盃，另外「友誼至好」亦為高班良駒。

「友誼」系三歲生力軍「友誼至佳」（韋達馬房），打王牌列陣周三（10日）谷夜第四場四班1200米。

此駒上仗服役初出即在谷草1000米衝入第四名，表現不俗。

鞍上人由周俊樂改為田泰安，今場發揮可望更加理想。

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