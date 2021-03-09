周三（10日）晚九場谷戰在B跑道進行，同一移欄今季暫用過六次跑馬。

公司騎師田泰安在其中五次有馬贏，包括起孖及中三元各一次，個人獨取八冠三亞四季，表現突出。

其周三座騎有「紅衣火旺」、「鑲白旗」及「疾風勁草」，此三駒上賽跑谷草皆不勝有位，近況良好。

第六場四班1000米「紅衣火旺」（羅富全馬房），上仗初次綁脷跑同程即入位，田泰安鍥而不捨，是時候贏馬交代。

第七場三班1800米「鑲白旗」（霍利時馬房），上仗跑谷草2200米入Q，表現已重回正軌，縮程跑本身曾勝的同程更具勝算。

第八場三班1200米「疾風勁草」（蔡約翰馬房），至今兩捷都在同程錄得，路有專長，隔周匆出打王牌，立心乘勝追擊。

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