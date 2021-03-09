谷草賽事跑九場已成常態，星期三（10日）B跑道九場谷戰中，1650米賽事熱門馬不一定穩陣。

須知近三季谷B跑道已舉行79場一哩賽事，當中大熱門僅贏過17次，勝出率只為22%偏低，即使是上名率，亦不過為56%。

周三兩個谷夜1650米場合，預期將分別由第一場「雷公鑿」及第二場「紅磚勇士」擔當大熱門，兩駒演出同樣讓人擔憂。

谷中1000米大熱門勝出率同樣偏低，近三季已進行31場同欄同程賽事，其中僅得五次由大熱門馬跑出，勝出率不足兩成。

周三第六場三T次關跑四班谷草1000米，「紅衣火旺」、「電訊驫馬」、「旅遊拿督」等駒難逃熱門命運，各有倒灶危機。

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