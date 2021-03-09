知名賽馬團體朱德望昨晚（8日）在Twitter公佈，英國不敗馬王「范高爾」之母Kind逝世，終年20歲。

據悉Kind上周二（2日）產下與「皇僕」的子嗣後，不幸出現產後併發症，最終在昨晚不敵病魔離世。

Kind服役生涯13戰獲六冠四季，本身為兩項表列賽冠軍，並曾經在三級賽Ballyogan Stakes跑獲季軍。

Kind成為配種馬後成績驕人，其子嗣除了14戰全勝的馬王「范高爾」之外，亦包括三項一級賽（2014年愛爾蘭達德素金盃、法國聖格盧大賽以及英國冠軍錦標）盟主「崇高任務」。

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