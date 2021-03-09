賽事水準高低，可以從該場賽駒再出成績與完成時間判斷。

今季1月6日谷草頭場五班1200米，賽事完成時間是1分10秒04，較標準時間快0.31秒，亦較同晚兩組四班同程快，初步判斷段速水準不差。

該場冠軍「富存英雄」回升第四班後，隔一仗再上名、亞軍「玩斗財星」、季軍「陽明秋秋」及殿軍「帝豪精彩」翌仗均跑入三甲，確定賽事水準值五班頂四班底。

同場「有苗頭」負於頭馬「富存英雄」兩個馬位跑第六，屬本身出道後跑得最接近一仗，表現明顯有進。

此駒日前試800米直路閘輕鬆勝出，狀態進一步提升，本身評分已減至有利水平，今場有條件開齋。

方嘉柏馬房今季能否與蔡約翰馬房鬥至季尾，完全視乎谷草賽事成績如何。

周三（10日）第八場三班1200米，方廐「資本家」在港兩戰一冠一亞，上仗改用領放跑法彈甩對手贏一乘許，表現有餘未盡。

該場總場次401同班同程，亞軍「鴻運飛鷹」及季軍「共創繽紛」翌仗皆贏馬補中，反映「資本家」贏馬水準甚高。

賽後「資本家」操練加辣，曾試1200米泥閘以保勇銳狀態，今次只要發揮正常，連捷應可順利達成。

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