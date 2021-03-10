資深馬主劉業強，個人名下現役馬「疾風勁草」已勝出兩場，至於母親劉吳妹珠名下「龍船」則有四W在手。

而團體馬「龍鼓飛揚」及「特駒聯盟」各自在港累積三場頭馬。

周三（10日）第八場三班1200米「疾風勁草」，上周三（3日）在同程贏馬，當晚馬主劉業強身在北京開會未有入場，由太太代拉頭馬。

今次「疾風勁草」匆匆再出，並改配田泰安上陣。

劉業強表示目前仍在北京，只能越洋替愛駒打氣。

「疾風勁草」今次排8檔起步，有一定難度，希望陣上際遇好些，可以成功連捷。

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