明晚（10日）跑九場谷中夜馬，有兩匹方嘉柏馬房上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第四場「帆哥兒」，此駒今季表現差劣，十戰全部不入三甲。

上仗由陳嘉熙跑田草1000米直路賽，臨場9倍票數已經不簡單，閘前受到大戶狙擊，最終打到5.7倍開跑，跌幅達36%。

「帆哥兒」最終跑第五，只輸2.5馬位，今次復戰谷草1200米，本身於同程曾兩度入Q，換薛恩可當冷門博。

另一匹是第七場「快步速」，此駒眾所周知是谷草1650米專家，至今兩勝均出自此程。

上賽初試田草1800米，臨場是11倍半冷門，閘前捧場票不斷湧入，最終打到6.7倍，跌幅接近四成。

「快步速」結果由郭能跑第三未竟全功，如今回師谷中初爭1800米，轉由莫雷拉壓陣，可在方嘉柏重奪榜首之路幫上一把。

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