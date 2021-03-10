現排騎師榜次席的潘頓向來是葉楚航馬房的主攻手，葉廐近四Win，有三Win出自騎者的手，包括在今晚（10日）谷戰攻陷第三場五班1200米之「赤水神駒」。

第60次上陣的「赤水神駒」難得季內仍取得兩捷，七歲老馬把握落到最低班次作賽之優勢，兩Win均於第五班同程取得，今次由潘頓繼續執韁，贏馬有8.3倍分頭。

潘頓連勝五個賽日豪奪12場頭馬，今場搭第二名由刑滿復出的莫雷拉策騎之「活力爆發」（方嘉柏馬房），兩大高手構成連贏位有18倍算少有。

「赤水神駒」取得服役第七捷，惟今場勝後將重新超越40分，下次要改跑四班賽。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派83.5元及27.5元，二重彩派406元。

跑獲第三、四名馬匹分別為「醒目再臨」及「玩斗財星」。

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