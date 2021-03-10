第七場三班1800米：「喜蓮慧星」前仗跑谷草1650米入位，騎師決心唔夠，上場轉跑田草又係騎者好似唔集中只跑第四。
今次（10日）返谷草增程跑1800米更合適，昨日（9日）開飛3.9倍，5點輕輕回上4.7倍，現時落返4倍W，1.6倍P大熱。
早餐飛到晒位，睇飛決心夠，有力收復失地。
「文武傳奇」重配入位騎師何澤堯，負輕磅兼排好位，今仗部署又似樣。
昨日開飛9倍，5點11倍，現時15倍W，4倍P。
有早餐飛尤其係位置重飛，睇飛有三甲。
「快步速」今季跑咗十場九場有獎金，上場跑田草1800米負頂磅都入到位。
今場升上第三班復跑谷草，少負17磅兼用雷神絕對有勝算。
昨日開飛3.5倍，5點3.2倍，現時2.9倍W，1.2倍P。
早飛當然有，不過今季都跑得多兼今場係熱門，買W唔抵，位望較高。
「鑲白旗」上場跑谷草2200米入Q有驚喜，今仗跑贏馬路程1800米應到位。
昨日開飛9.8倍，5點落到7.2倍，現時8.9倍W，2.5倍P。
有晒墊底飛，睇飛今場應該係波，一定要拖。
提供：6喜蓮慧星、9文武傳奇、11鑲白旗、10快步速
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