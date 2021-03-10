一對華籍騎練何澤堯與蘇偉賢季內攜手作戰，成績出色，這次（10日）谷夜開場前合作七駒全入前四。

剛周日（7日）沙田日賽，賢廐「十二馬」續配何澤堯攻堅田草1200米，放至臨門一步才被羅廐「皇龍福將」趕過，僅輸短馬頭。

今晚騎練於谷中再接再厲，結果頭場即贏「安逸寧靜」補數。

五歲愛爾蘭自購馬「安逸寧靜」來港後本跑過13仗全不入三甲，今場埋門獨贏賠率着綠燈開跑，最後被捧成3.9倍次熱。

結果「安逸寧靜」飛到馬到，在這場弱組賽事打開勝門，亦助賢廐自去年10月7日賽後以來首於谷草贏馬。

蘇偉賢說：「『安逸寧靜』今場出閘順利，何澤堯把握排1檔的優勢，慳位而上，最後以短距離擊敗對手。」

「北半球馬經過一番時間的適應後，表現漸上軌道，目前評分已減了不少， 是時候反彈。」

「今仗四班1650米是馬少場合，『安逸寧靜』相對來說佔有優勢。」

「馬兒上仗遇到意外，落敗而回，我很開心牠今場可以收復失地。」

「我感謝馬主願意給予耐性，始終北半球馬需要比較長時間適應環境。」

「由於彭國年停賽，故我便詢問馬主的意見，馬主希望可以支持何澤堯。」

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