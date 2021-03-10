谷草B跑道出名內檔馬成績好，特別是第1至4檔。

今晚（10日）原本情況也是這樣的，第一、四、五場均開內檔Q，惟轉入下半場後，內檔馬卻失蹤，反而中外檔馬卻接連勝出甚至包辦三甲。

以第八場三班1200米為例，9檔「疾風勁草」、10檔「超威星」及12檔「魅影揚飛」一起留前鬥後，並依次跑獲冠至季軍，從而炮製出一條八千多元三重彩，排6檔的一面倒大熱門「資本家」則跑梗頸四。

「疾風勁草」上周三（3日）在潘頓胯下以凌厲後勁大熱開齋，如今隔周匆出換上田泰安變半冷門，結果同樣於三班谷夜1200米後上一攻而破，表現完全未受轉負頂磅及更換配搭影響。

「超威星」雷神不騎回配潘頓，結果力拼入Q，至於臨尾搶走「資本家」大熱位置的「魅影揚飛」，其鞍上人馬雅是連續第二場跑第三。

田泰安尾段發力連勝「鑲白旗」及「疾風勁草」，一手包辦第七口孖寶，成為今晚首個起孖之人。

訓練「疾風勁草」的蔡約翰整晚獨出此駒，結果一擊即中，個人累積連勝四日未斷纜。

此駒馬主劉業強一連兩周在北京開會，沒有在場拉頭馬。

經此一役，蔡、方廐這夜暫各建一功，前者維持領先後者三Win高踞榜首。

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