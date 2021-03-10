一啲好難出頭嘅「極品」，最近都紛紛實現零的突破，剛周日（7日）就有「都市神話」跑到第32次終於贏馬。

早前仲有「全才」（28次）、「皇龍司令」（28次）同「愛馬劍」（38次）呢幾匹難兄難弟闖出頭來。

周三（10日）就輪到第六場「旅遊拿督」登場，究竟呢匹八歲馬，可唔可以首度踏入凱旋門呢？

喺香港苦戰六季嘅「旅遊拿督」，周三將會第49次上陣，歷來11度屈居亞軍同六度跑獲季軍。

「旅遊拿督」嘅「成就」已經超越九十年代嘅灰色處女馬「天嘉」，成為香港馬壇三十年來最難贏嘅賽駒。

「天嘉」出賽45次僅獲7亞6季，由初期嘅一班降至五班，最終捧蛋出局。

「旅遊拿督」當然唔想步「天嘉」後塵，以處女馬身份退役出局，「旅遊拿督」11個亞軍之中，有五次嘅落敗距離，都只係輸一條頸位或以下。

前仗就喺巴度胯下以一條頸位之差輸畀「富祿」，巴度今期停賽，呢匹馬換上潘明輝。

巴度曾評價過「旅遊拿督」並非鬥心差，馬兒經常喺直路有得衝，競賽態度良佳，但衝刺力度唔夠勁，即使一度出頭，總有一匹對手喺最後幾十米將佢擒下。

「旅遊拿督」今次角逐第六場四班1000米，失運馬唔敢講今場有幾大嘅爭勝機會。

但近期有好幾匹處女馬取得突破，好運或者會伸延到「旅遊拿督」身上，贏馬必會成為另類佳話。

撰文：林湛穎

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199