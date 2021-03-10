外號火車的潘明輝為2月贏馬最多華將之一，共獲七Win，當中包括起孖及連中三元各一次。

潘明輝踏入3月持續有水準演出，雖然頭兩戰均無馬贏，但今晚（10日）他一發市卻再次梅開二度。

火車在第六場替「二奶王」高伯新馬房「旅遊拿督」打開勝門，尾場再以後上馬稱王。

主角苗禮德馬房「壽臣」近兩仗轉由潘明輝接手似乎有突破性表現，人馬上仗在谷草1200米力拼僅輸馬鼻位做阿二。

今仗再跑同程，「壽臣」留前鬥後以此勝負距離之先掄元，影相氣走亞軍呂健威馬房「高明駿將」。

這場莫雷拉雖憑方嘉柏馬房「晨曦飛馬」跑第三添四分，但騎師王累積分數不及田泰安，後者以40分封王，比雷神多兩分，至於第四名是「雪戰神駒」。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派79元及20元，二重彩派647元。

此外，賀銘年第三場不小心策騎「玩斗財星」，被罰停賽兩天（3月31日至4月5日）及2.25萬元。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199